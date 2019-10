Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza

Um prédio residencial localizado em Fortaleza, capital do Ceará, identificado como Condomínio Andrea, desabou na manhã desta terça-feira (15). O Corpo de Bombeiros está com várias equipes na área do desabamento, inclusive com ambulâncias.

O prédio fica na rua Tibúrcio Cavalcante, 24, no bairro Dionísio Torres. A prefeitura da capital cearense informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que uma equipe da Defesa Civil do município está também no local. A Defesa Civil do Ceará confirmou a morte de uma pessoa. Informações não oficiais dão conta que o porteiro do prédio conseguiu escapar.

Dona de um estabelecimento comercial que funciona a cerca de 100 metros do local onde o prédio desabou, Andrea Barbosa de Sousa disse à Agência Brasil que o edifício era residencial e estava ocupado.

Agência Brasil