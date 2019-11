Volkswagen celebra 60 anos da fábrica Anchieta

Primeira planta da marca construída fora da Alemanha, a unidade Anchieta foi inaugurada em 18 de novembro de 1959. A data ficou gravada pela foto clássica do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek, desfilando no banco de trás de um Fusca preto conversível, acompanhado dos presidentes da Volkswagen alemã, Heinrich Nordhoff, e brasileira, Friedrich Schultz-Wenk.

Além das seis décadas, a fábrica de São Bernardo do Campo (SP) atinge também o expressivo volume de 14 milhões de veículos produzidos. Anchieta é considerada um complexo industrial automotivo completo, por abrigar atividades como estamparia, armação, pintura, montagem Final, centro de pesquisa, planejamento e desenvolvimento de novos produtos.

Da instalação saíram carros que fizeram história no mercado brasileiro. Além dos icônicos Fusca e Kombi, também Karmann-Ghia, VW 1600, VW 1600 TL, Variant, SP1, SP2, Brasília, Passat, Gol, Voyage, Saveiro, Parati, Santana e Polo, entre outros. Atualmente, a fábrica produz o novo Polo, Virtus, Saveiro e Saveiro Cross.

A planta Anchieta foi escolhida, recentemente, como pilar do processo de construção da chamada Nova Volkswagen, planejamento estratégico que pretende fazer a empresa ficar ainda mais próxima e conectada com seus públicos, sustentado pela maior ofensiva de produtos da história da marca no País.

Em agosto deste ano, a Volkswagen anunciou investimentos de R$ 2,4 bilhões, destinados a um novo lançamento em 2020, incluindo também aportes em digitalização, sistemas de TI e inovações tecnológicas na unidade de São Bernardo do Campo. O inédito veículo a ser montado em Anchieta se baseia no conceito New Urban Coupé e é 100% projetado no Brasil - e também será produzido na Europa, se constituindo um modelo global.