Ufrgs e Unicred Porto Alegre inauguram Laboratório

Será inaugurado nesta terça-feira (19) o novo Laboratório de Informática da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), resultado da primeira Parceria Público-Privada entre a universidade e a Unicred Porto Alegre. O novo laboratório, localizado no piso térreo da Famed (Rua Ramiro Barcelos nº 2400), tem capacidade para 24 alunos. São 27 computadores de última geração, dois televisores, e uma impressora de alto desempenho, equipamentos necessários aos estudantes e professores em sua busca pelo conhecimento dentro da universidade.

“Esta parceria é um marco no relacionamento da Ufrgs com a iniciativa privada. Seu resultado é um reaparelhamento em alto nível, com a ampliação significativa dos recursos disponíveis para o processo de ensino da Faculdade de Medicina”, afirma o técnico em assuntos educacionais da universidade e coordenador de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da Faculdade de Medicina, Carlos Ernesto Rech. Essa estrutura mais moderna estará disponível aos alunos dos turnos da manhã, tarde e noite.

Para o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, as universidades públicas no País, de um modo geral, estão carentes de novos investimentos, tanto em instalações, quanto em equipamentos, fundamentais para garantir a qualidade no ensino. Uma das saídas para melhorar as condições dos ambientes de ensino, hoje, segundo ele, são as PPPs. “Temos certeza de que, a partir desta parceria, cujo resultado estamos celebrando, outras universidades começarão a repensar suas parcerias com a iniciativa privada”, projeta.