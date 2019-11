Estagiário do Jornal do Comércio ganha Prêmio Press

O estagiário da plataforma do Geração Empreendedora (GE) do Jornal do Comércio Luka Pumes venceu na sua categoria e arrematou o troféu do Prêmio Press 2019. A revelação dos vencedores foi na noite desta segunda-feira (11) no auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre.

Promovido pela Revista Press, o prêmio segue diversas etapas antes da grande noite. A primeira etapa teve quase 50 dias de Voto Popular e Voto Profissional. A participação do público e da classe jornalística do Rio Grande do Sul alcançou a marca histórica de 908 mil indicações, 110% acima dos números do ano passado, informa a revista.

A lista com cinco nomes finalistas em cada categoria é submetida à votação de um júri composto por 60 convidados da revista Press, entre autoridades públicas, lideranças empresariais, líderes de entidades, especialistas e decanos da comunicação do Estado que decide o vencedor.

Confira o vencedor em cada categoria

ESTAGIÁRIO DO ANO

Luka Pumes - GeraçãoE/Jornal do Comércio

REPÓRTER DE RÁDIO DO ANO

Rodrigo Oliveira – Rádio Gaúcha

REPÓRTER DE TELEVISÃO DO ANO

Luciane Kohlmann – SBT

REPÓRTER DE JORNAL/REVISTA DO ANO

Leandro Behs – Zero Hora

COLUNISTA DE JORNAL/REVISTA DO ANO – Troféu Fernando Albrecht

Paulo Germano – Zero Hora

COMENTARISTA DE TELEVISÃO DO ANO

Guilherme Baumhardt – Band TV (não está mais na empresa)

COMENTARISTA DE RÁDIO DO ANO – Troféu Ruy Carlos Ostermann

Diogo Olivier – Rádio Gaúcha

APRESENTADOR DE TELEVISÃO DO ANO

Felipe Vieira – SBT

APRESENTADOR DE RÁDIO DO ANO

Milton Cardoso – Rádio Band

JORNALISTA DO WEB DO ANO

Carla Santos – www.vozdavizinhanca.com.br

REPÓRTER FOTOGRÁFICO DO ANO

Mauro Schaefer – Correio do Povo

REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO DO ANO

Vitor Uchoa – RDC TV

LOCUTOR/APRESENTADOR DE NOTÍCIAS – Troféu Milton Ferrreti Jung

Sergio Stock – Band TV

JORNALISTA DESTAQUE DO INTERIOR

Vinicius Carvalho – Rádio Independente/Cruz Alta

MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO DO ANO – TROFÉU CORSAN

Dupla em Debate – Rádio Grenal

MELHOR PROGRAMA DE TELEVISÃO DO ANO

SBT Rio Grande – SBT

JORNALISTA DO ANO – TROFÉU BADESUL

Magda Beatriz – TV Pampa