JC vence Prêmio Adpergs de Jornalismo

O Jornal do Comércio foi premiado em duas categorias no 6º Prêmio Adpergs de Jornalismo, promovido pela Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul. A repórter Suzy Scarton (centro) ficou em primeiro lugar na categoria Impresso com a matéria " Entidades são contra colocar DIU em meninas acolhidas ", enquanto a repórter Isabella Sander (esquerda) ficou em segundo lugar, com a reportagem " Justiça suspende despejo da Mulheres Mirabal ", ambas publicados na editoria de Geral. Na categoria Universitário, a repórter Gabriela Porto Alegre (direita) ficou em terceiro lugar pela reportagem " Vítimas de violência doméstica podem ter prioridade no divórcio ", veiculada no caderno Jornal da Lei.