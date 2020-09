Brasil recebe sete indicações no Emmy Internacional 2020; veja a lista de indicados

Brasil e Reino Unido dominaram o Emmy Internacional de 2020, ambos tiveram sete obras selecionadas pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Ao todo, produções de 20 países estão na lista de indicações que foi divulgada nesta quinta-feira (24).

Uma atração da Record TV, o programa Canta Comigo, foi indicada na categoria programa de entretenimento sem roteiro. Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, era o apresentador do reality show musical.

A Globo, por sua vez, concorre em três categorias: melhor telenovela, com Órfãos da Terra; melhor atriz, com Andrea Beltrão por sua atuação em Hebe; melhor minissérie, com Elis - Viver é Melhor que Sonhar.

O ator Raphael Logam, que já tinha sido selecionado na edição de 2019 por sua atuação na série Impuros, figura a lista pela segunda vez consecutiva neste ano por seu trabalho na segunda temporada da produção da Fox Premium.

As indicações de produções brasileiras foram nas categorias:

Melhor performance por uma atriz - Andrea Beltrão por sua atuação em Hebe;

Melhor performance por um ator - Raphael Logam por sua atuação em Impuros - Temporada 2

Comédia - Ninguém Tá Olhando

Programa de entretenimento sem roteiro - Canta Comigo

Telenovela - Órfãos da Terra

Minissérie ou filme para TV - Elis - Viver é Melhor que Sonhar

Programa de arte - Refavela 40

Os programas indicados na lista de 2020 do Emmy foram transmitidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. Os vencedores serão premiados em 23 de novembro.

Brasil no Emmy Internacional

No ano passado, o Brasil levou dois prêmios no Emmy Internacional. O Especial de Natal - Se Beber Não Ceie, do canal Porta dos Fundos, foi reconhecido na categoria comédia. A outra conquista foi da produção Hack the City, da National Geographic, na seção série limitada.

Veja a lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2020

PROGRAMA DE ARTE

Jake and Charice (Japão)

Refavela 40 (Brasil)

Vertige de la Chute (Ressaca) (França)

Why do we Dance? (Reino Unido)



MELHOR PERFORMANCE POR UM ATOR

Billy Barratt por Responsible Child (Reino Unido)

Guido Caprino em 1994 (Itália)

Raphael Logam em Impuros - Temporada 2 (Brasil)

Arjun Marthur em Made in Heaven (India)

MELHOR PERFORMANCE POR UMA ATRIZ

Emma Bading por Play (Alemanha)

Andrea Beltrão por Hebe (Brasil)

Glenda Jackson por Elizabeth is Missing (Reino Unido)

Yeo Yann Yann por Invisible Stories (Singapura)

COMÉDIA

Back to Life (Reino Unido)

Fifty (Israel)

Four More Shots Please (India)

Ninguém Tá Olhando (Brasil)

DOCUMENTÁRIO

El Testigo (Colombia)

For Sama (Reino Unido)

Granni-E-minem (Coreia do Sul)

Terug naar Rwanda (Bélgica)

SÉRIE DRAMA

Charité 2 - Temporada 2 (Alemanha)

Criminal UK (Reino Unido)

Delhi Crime (India)

El Jardín de Bronce (Argentina)

PROGRAMA EM LÍNGUA NÃO-INGLESA DOS ESTADOS UNIDOS

20th GRAMMY Latino (Estados Unidos)

La Reina del Sur - Temporada 2 (Estados Unidos)

No te Puedes Esconder (Estados Unidos)

Preso No. 1 (Estados Unidos)

PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO SEM ROTEIRO

Canta Comigo (Brasil)

Folkeopplysningen (Noruega)

MasterChef Tailândia - Temporada 3 (Tailândia)

Old Peoples Home for 4 Year Olds (Australia)

SÉRIES CURTA

Content (Australia)

#martyisdead (República Tcheca)

Mil Manos por Argentina (Argentina)

People Like Us - Temporada 2 (Singapura)

TELENOVELA

Chen Xi Yuan (China)

Na Corda Bamba (Portugal)

Órfãos da Terra (Brasil)

Pequeña Victoria (Argentina)

MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

LEffondrement (França)

Elis - Viver é Melhor que Sonhar (Brasil)

The Festival of Little Gods (Japão)

Responsible Child (Reino Unido)



