Roda Viva recebe Antonio Pitanga nesta segunda-feira

Antonio Pitanga está de volta ao cinema com Malês , que retrata o maior levante urbano de negros escravizados no Brasil. Para falar sobre o longa e sua trajetória como ator e diretor, ele estará no Roda Viva nesta segunda-feira (27) .



Ator de 86 anos de idade e mais de 60 de carreira, Antonio Pitanga acumula no currículo mais de 70 filmes, diversas novelas, seriados e dezenas de peças teatrais. Um dos pilares do movimento do Cinema Novo, Pitanga trabalhou com diretores emblemáticos e definitivos para a história do cinema brasileiro como: Glauber Rocha, Trigueirinho Neto, Roberto Pires, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr e Anselmo Duarte.



Com apresentação de Vera Magalhães , o Roda Viva vai ao ar ao vivo , a partir das 22h , na TV Cultura.