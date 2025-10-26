Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaTelevisão

Publicada em 26 de Outubro de 2025 às 17:37

Roda Viva recebe Antonio Pitanga nesta segunda-feira

Dirigido por Antonio Pitanga, Malês terá sessão especial no festival

Dirigido por Antonio Pitanga, Malês terá sessão especial no festival

VANTOEN PEREIRA JR/IMOVISION/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Antonio Pitanga está de volta ao cinema com Malês, que retrata o maior levante urbano de negros escravizados no Brasil. Para falar sobre o longa e sua trajetória como ator e diretor, ele estará no Roda Viva nesta segunda-feira (27).Ator de 86 anos de idade e mais de 60 de carreira, Antonio Pitanga acumula no currículo mais de 70 filmes, diversas novelas, seriados e dezenas de peças teatrais. Um dos pilares do movimento do Cinema Novo, Pitanga trabalhou com diretores emblemáticos e definitivos para a história do cinema brasileiro como: Glauber Rocha, Trigueirinho Neto, Roberto Pires, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr e Anselmo Duarte.Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.
Antonio Pitanga está de volta ao cinema com Malês, que retrata o maior levante urbano de negros escravizados no Brasil. Para falar sobre o longa e sua trajetória como ator e diretor, ele estará no Roda Viva nesta segunda-feira (27).

Ator de 86 anos de idade e mais de 60 de carreira, Antonio Pitanga acumula no currículo mais de 70 filmes, diversas novelas, seriados e dezenas de peças teatrais. Um dos pilares do movimento do Cinema Novo, Pitanga trabalhou com diretores emblemáticos e definitivos para a história do cinema brasileiro como: Glauber Rocha, Trigueirinho Neto, Roberto Pires, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Walter Lima Jr e Anselmo Duarte.

Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Notícias relacionadas