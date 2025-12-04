Lançamento de produtos

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, divulgado mensalmente pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, registrou avanço de 8,1% em novembro de 2025 na série dessazonalizada, relativamente a outubro. O movimento demonstra maior disposição da indústria para lançar produtos. O indicador é levantado a partir da solicitação de novos códigos de barras. Apesar do crescimento pontual, o índice mantém trajetória negativa no recorte anual. Em relação a novembro de 2024, houve queda de 14,7%, sinalizando um nível de atividade inferior ao observado no mesmo período do ano anterior.