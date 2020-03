Endeavor acelera iniciativas de alto impacto

Se a ideia é preparar uma nova geração de empresas de alto impacto, capazes de escalar em plena nova era digital, nada melhor do que começar conectando esses empreendedores a mentores respeitados do mercado e a uma metodologia de sucesso. É com essa aposta que a Endeavor, organização sem fins lucrativos líder no apoio a empreendedores de alto impacto, deu largada ao primeiro ciclo do Scale-Up no Rio Grande do Sul esse ano.

As dez empresas selecionadas já começaram as interações e a expectativa é positiva. O programa proporciona networking com empreendedores em estágios semelhantes (as scale-ups são empresas que crescem pelo menos 20% ao ano e possuem diferenciais competitivos) e mentoria com lideranças à frente das empresas que mais crescem no Brasil.

"Queremos acelerar as empresas que mais crescem no nosso Estado e provocar os empreendedores a entenderem os desafios que mais lhes tiram o sono e o que lhes impede, por exemplo, de serem dez vezes maiores", comenta o líder da Endeavor no RS, Eduardo Afonso.

Os mentores da Endeavor acompanham os empreendedores, desenvolvem diagnósticos sobre os maiores desafios de crescimento da empresa e, com isso, focam na resolução e superação dos problemas. Para isso, a humildade é ponto crucial. "Ao contrário do que acontece muitas vezes diante de um investidor, aqui o empreendedor não precisa se vender. Ele pode ser vulnerável, abrir o seu coração e buscar apoio", comenta o Afonso.

Em 2019, o Scale-Up Endeavor nacional acelerou 150 empresas que, após o programa, registraram crescimento médio de 80%. No Rio Grande do Sul, desde 2015, já foram 96 empresas aceleradas. O líder da Endeavor no Estado elogia a evolução do ecossistema de inovação gaúcho e dos próprios empreendedores da região.

"No Rio Grande do Sul ainda temos um pouco do desafio cultural de ter mais ambição de olhar outros mercados potenciais para crescer e dos consumidores também serem mais abertos às inovações. Não podemos ir na contramão do mercado, e os nossos empreendedores perceberam isso", analisa o líder da Endeavor no Estado.





Qual é a expectativa dos empreendedores com o Scale-Up Endeavor?

Israel Mendes, sócio fundador e diretor de Comunicação e Marketing da Aquiris

AQUIRIS/DIVULGAÇÃO/JC

Empresas selecionadas para o primeiro ciclo de 2020

Aquiris: estúdio de desenvolvimento de jogos para celulares, videogames e PCs Fast2 Mine: software de gestão operacional de mineradoras, aumentando a produtividade e reduzindo custos Grupo Peritos: grupo de peritos especialistas em laudos e assistência técnica para tomada de decisão judicial, atuando em diversas áreas do conhecimento Luming: redução de custos energéticos partir de sistemas inteligentes e com baixa interação humana Pipe Run: plataforma de CRM, com funcionalidades integradas, gerando agilidade para os processos Saipos: software de gestão para bares e restaurantes, com foco em simplificar as operações do dia-a-dia Share Eat: plataforma que ajuda as pessoas a decidirem o que fazer, comer e beber, de forma prática e personalizada, utilizando inteligência artificial Tiny: ERP para pequenos e médios e-commerces Todo Cartões: operações de cartão presente e listas para varejistas Vakinha: a Vakinha permite a qualquer pessoa criar uma vaquinha online e receber doações de terceiros de maneira fácil, transparente e segura.

