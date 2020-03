Bolsas asiáticas fecham em alta generalizada, à espera de medidas fiscais

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira (10), apagando parte das robustas perdas que sofreram na segunda-feira, em meio à expectativa de que governos tomem novas medidas para amenizar o impacto econômico da disseminação do coronavírus.

Na noite de segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano irá apresentar uma proposta de benefícios fiscais voltada para conter os efeitos da doença na economia. Trump deve falar sobre o assunto em coletiva de imprensa nesta terça.

Com o mesmo objetivo, o Japão deve anunciar um segundo pacote de estímulos e medidas fiscais, segundo fontes da Reuters.

O índice acionário japonês Nikkei encerrou o pregão em Tóquio em alta de 0,85%, a 19.867,12 pontos. Mais cedo, o presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, reiterou que a instituição poderá voltar a agir, se necessário, e disse que levará em conta o recente movimento de valorização do iene ante o dólar.

Em outras parte da Ásia, o Hang Seng subiu 1,41% em Hong Kong, a 25.392,51 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,42% em Seul, a 1.962,93 pontos, e o Taiex mostrou leve valorização de 0,24%, a 11.003,54 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,82%, a 2.996,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 2,42%, a 1.887,34 pontos.

Dados oficiais mostraram que a taxa anual de inflação ao consumidor chinês desacelerou levemente entre janeiro e fevereiro, de 5,4% para 5,2%. Já os preços ao produtor tiveram queda anual de 0,4% no mês passado, voltando a mostrar deflação à medida que as fábricas locais suspenderam operações por causa do coronavírus.

Apesar do tom positivo, as bolsas asiáticas reverteram nesta terça apenas uma fração dos tombos que sofreram ontem, em meio a uma violenta queda de mais de 20% nas cotações do petróleo e preocupações com o coronavírus. O presidente chinês, Xi Jinping, fez hoje sua primeira visita à cidade de Wuhan - epicentro da doença - desde o início da epidemia.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta considerável, mas não apagou nem metade da desvalorização da véspera. O S&P/ASX 200 saltou 3,11% em Sydney hoje, a 5.939,60 pontos. No começo do pregão, porém, o índice chegou a cair 3,8% e a entrar brevemente em "bear market", ao acumular perdas de mais de 20% em relação a seu pico mais recente.