Rede gaúcha que se destaca no varejo de farmácias, a Panvel encara a premiação do Marcas de Quem Decide como reconhecimento do bom trabalho, diz o conselheiro da administração, Roberto Weber.

“É um momento de alegria e reconhecimento da instituição, ainda mais conferido por um veículo com a credibilidade do Jornal do Comércio”, completa o conselheiro.

Weber comentou que a ação da rede é no dia a dia dos consumidores, para atender as necessidades dos clientes, que inclui desde ter mercadoria disponível, pontos acessíveis e desenvolvimento na área digital.