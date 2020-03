Aplicativo que auxilia com finanças pessoais chega a 100 mil downloads

Com pouco mais de um mês desde sua chegada oficial ao Brasil, a startup Olivia alcançou a marca de mais de 100 mil downloads de seu aplicativo nas lojas virtuais App Store e Google Play. A plataforma usa Inteligência Artificial e economia comportamental para analisar as finanças de seus usuários, prever quais serão as próximas despesas e dar dicas sobre como gastar melhor.

"Lançamos a Olivia em janeiro, justamente num período em que as pessoas comumente refletem sobre suas finanças pessoais e fazem planos para economizar ao longo do ano. O timing foi perfeito”, comemora o cofundador da Olivia, Lucas Moraes.

Startup Olivia já gerou R$ 15 milhões de economia aos usuários

Fundada por dois brasileiros nos Estados Unidos, a startup testava desde julho de 2019 uma versão beta de seu aplicativo. De lá para cá, a Olivia já gerou aproximadamente R$ 15 milhões em economia para os usuários que fizeram uso da plataforma.

Quanto maior o número e a interação dos usuários, mais a Olivia aprende sobre o perfil de consumo dos brasileiros e melhores serão suas dicas personalizadas. "Nos próximos seis meses, estaremos focados em lançar conversas e funcionalidades que ajudarão as pessoas a mitigar as principais causas de estresse financeiro", diz Moraes.

Juros do cheque especial, compras realizadas por impulso e falta de uma visão clara sobre o quanto se pode gastar sem entrar no vermelho são alguns dos motivos comuns que têm levado os brasileiros a se preocuparem excessivamente com dinheiro – ou a falta dele, no caso.

Para auxiliá-los, a startup deve, por exemplo, gerar conversas semanais sobre as faturas a vencer em breve e aconselhar seus usuários sobre quanto dinheiro realmente lhes resta para gastar, excetuando no montante os pagamentos ainda pendentes, mas já previstos. A Olivia apresentará ainda quanto cada um de seus usuários gasta em despesas variáveis em relação às suas despesas totais, e fará uma análise, caso a caso, se essa proporção é considerada saudável financeiramente ou não.

Podem se conectar ao aplicativo os clientes do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Inter, Nubank e Santander, além de portadores dos cartões Alelo, CrediCard, Sodexo, Ticket, Itaucard e American Express emitido pelo Bradesco.