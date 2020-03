Competição jurídica está com inscrições abertas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre vai receber mais uma edição do Global Legal Hackathon 2020, maior competição jurídica do mundo, realizada em dezenas de cidades e diversos países ao mesmo. As inscrições já estão abertas.

"É uma grande oportunidade para advogados (bacharéis e estudantes), empresários, designers e profissionais de TI terem contato entre si e com a transformação pela qual o Direito está passando, desenvolvendo soluções que abrangem diversas áreas e tem impacto no mercado jurídico”, comenta Gustavo Sudbrack, cofundador do SlapHub e host local da iniciativa.

O Global Legal Hackathon 2020 acontece de 6 a 8 de março e, em Porto Alegre, será realizada na IMED Campus Porto Alegre.