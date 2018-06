Em relação ao artigo Privatização da Petrobras já! , 30/05/2018), o monopólio do petróleo foi extinto no Brasil em 1997. Desde esta época, nenhuma empresa privada, nacional ou estrangeira, se interessou em investir no refino, ou transporte ou distribuição de combustíveis no Brasil. O que elas fazem é importar quando o preço interno está mais alto que o externo. A Petrobras mesmo enfraquecida é um importante fator de desenvolvimento da indústria brasileira. (Zilton Gomes da Silva, Porto Alegre)

Estacionamento submerso

Muito oportuna a nota "Mar de dúvidas" do experiente jornalista Fernando Albrecht (coluna Começo de Conversa , 21/05/2018). Há algumas décadas, cada vez que assume uma nova administração municipal, surge a proposta da construção de um estacionamento subterrâneo no Centro Histórico de Porto Alegre, embaixo do Largo Glênio Peres. Numa investida anterior, surgiu a proposta de estacionamento embaixo do campo de esportes Ramiro Souto, no Parque Farroupilha, logo depois abandonada, devido a ocorrência de lençol freático, tão bem lembrado pelo Fernando Albrecht. Há alguns anos, como a proposta foi citada numa reunião comunitária, aproveitei para perguntar para a arquiteta envolvida no projeto sobre a exequibilidade da construção devido à proximidade do Guaíba e da existência do lençol freático. Ela respondeu, laconicamente, que "a técnica atual tem solução para tudo isso". Pode ter, mas os custos de construção e manutenção, extraordinariamente elevados, recairão sobre os contribuintes. Garagem subterrânea bancada pelo poder público, só depois de apresentação do projeto e debate público. (Sérgio Becker, jornalista)