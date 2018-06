Bovespa abre em alta com exterior favorável e recomposição em Petrobras

A Bovespa retoma os negócios pós-feriado em alta de mais de 1,0% nesta sexta-feira, dia 1º de junho, com os investidores se ajustando à recuperação das bolsas internacionais e também recompondo posições em Petrobrás.

Às 10h29 desta sexta, o Ibovespa avançava 1,17%, aos 77.654,65 pontos, enquanto as ações da estatal subiam 2,07% (ON) e 2,79% (PN), a despeito das novas medidas anunciadas pelo governo para garantir o desconto no preço do diesel após a greve dos caminhoneiros.