Taxa extra

É um absurdo o que se gasta para usar os serviços prestados pelas repartições públicas, que são sustentadas com o dinheiro dos impostos escorchantes que pagamos. Fui renovar minha identidade civil, sendo informado de que não haveria custos pela expedição do documento e que levaria cerca de 40 dias para retirá-lo. Como viajaria para a Europa dias depois, perguntei se não havia um meio de consegui-lo até aquela data. O funcionário disse que poderia ser entregue em menos de uma semana, mas que, nesse caso, eu teria que pagar uma taxa de R$ 85,00. Logicamente, paguei, pois sem identidade civil na Europa minha situação ficaria complicado em caso de perda do passaporte. Isso prova que existe como entregar o documento a curto prazo. (Lino Tavares, jornalista)

Futebol

Concordo com aqueles que dizem que a próxima Copa do Mundo não está empolgando. Os brasileiros estão muito mais preocupados com encontrar um emprego, receber seus salários e ver na cadeia os vigaristas que dilapidaram - e continuam dilapidando - o erário. Futebol, hoje, é muito apreciado lá na Europa, com jogos com muitos craques. Por aqui, pouco se vê em termos de qualidade técnica. Mas, é claro, vou torcer pela nossa seleção, mesmo sem muita esperança. (Noeli Carvalho, Porto Alegre)

Golpes

Continuo recebendo notificações, via internet, para pagar faturas em atraso - frias -, ou por conta de encomendas de materiais que não solicitei. Os vigaristas continuam tentando aplicar esse golpe, e, parece, tem gente que ainda cai. Até a Receita Federal entrou - sem querer, é claro - no modelo de uma citação totalmente fria. Ficar esperto com essas mensagens é o que importa. (José Carlos Mello, aposentado)

Gilmar Mendes

Parece, para mim, que "São Gilmar Mendes" é o novo santo dos "injustiçados". Concorre com São Francisco, como protetor dos que estão presos por suas falcatruas. Chegou no ministro Gilmar e a pessoa está solta, mesmo tendo sido presa. Ouvi que o ministro Gilmar Mendes está eufórico com a possibilidade de soltar, em breve, um ex-presidente... (Paulo Sérgio Arisi, jornalista)

Buracos

Pelo que tenho observado em buracos muito meus "conhecidos" agora, vejo que estão sendo fechados pela prefeitura. Isso é bom, pois a buraqueira estava demais. Tenho conhecidos que tiveram alguns arranhões nos carros ao passar por buracos em ruas de Porto Alegre. (Rogério Bernardes)