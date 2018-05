Jornal do Comécio, 25/05/2018), não existe nada oficial/legal que determine que o Guaíba seja um lago. Esta citação consta somente no Atlas Ambiental de Porto Alegre, que na verdade é um material didático da Faurgs. Portanto, segue-se o topônimo determinado pelo IBGE mais a designação da Marinha do Brasil, como consta nos mapas (o Guaíba é um rio). (Eduíno de Mattos, representante da sociedade civil no Comitê do Guaíba, Porto Alegre) Sobre a matéria Rio ou lago: o Guaíba é o quê? (De Frente para o Guaíba,, 25/05/2018), não existe nada oficial/legal que determine que o Guaíba seja um lago. Esta citação consta somente no Atlas Ambiental de Porto Alegre, que na verdade é um material didático da Faurgs. Portanto, segue-se o topônimo determinado pelo IBGE mais a designação da Marinha do Brasil, como consta nos mapas (o Guaíba é um rio). (Eduíno de Mattos, representante da sociedade civil no Comitê do Guaíba, Porto Alegre)

De Frente para o Guaíba II

O Guaíba não é um rio e muito menos um lago. Para que fosse um lago, teria que ser completamente fechado. E nem é rio, se olhar o mapa, a Lagoa dos Patos é uma coisa só, ela se estreita nas duas pontas na região de Porto Alegre, com um estuário onde os rios deságuam. (Jorge Alberto Martinez Lopes, Rio Grande/RS)

Cais Mauá

Juscelino Kubitschek, aquele que os mineiros dizem ter sido o melhor presidente da República, acabou com as ferrovias e a navegação. Em compensação, criou Brasília, e, agora, estamos sofrendo as consequências. Os gaúchos, para não ficarem atrás, estão entregando o Cais Mauá para a especulação imobiliária, transformando-o num parque de diversões, ao invés de reativá-lo, para que volte a cumprir a sua real e importante finalidade, que é a de receber navios, para trazerem e levarem suas cargas. (Cláudio José Fonseca Ferreira, Porto Alegre)

IPTU

Basta de aumento de impostos ( Prefeitura de Porto Alegre projeta mais R$ 200 milhões com novo IPTU , Jornal do Comércio, 25/05/2018)! É preciso cortar mordomias e saber utilizar os recursos com responsabilidade e eficiência. (Leonardo Pereira, Porto Alegre)

Combustíveis

Os combustíveis são caros no Brasil, mas muito em razão dos tributos que incidem sobre eles. Agora o governador de Minas Gerais (Fernando Pimentel, PT) aumentou o ICMS sobre o diesel e a gasolina. Que momento mais inoportuno! É uma desorganização administrativa em todo o Brasil. (Rogério Bernardes, Porto Alegre)

Combustíveis II

Dizem que só políticos são desonestos. Muitos são, conforme investigações estão provando. Mas, na quarta-feira à noite, vi centenas de motoristas de automóveis fazendo filas nos postos. Muitos desesperados, como se fossem colocar, pela última vez na vida, combustível em seus veículos. Aproveitando-se do desespero, tinha posto cobrando até R$ 9,00 pelo litro de gasolina. Aí só os políticos são ladrões? (Nair Fioravante, Porto Alegre)