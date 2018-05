Endereço e a CEEE

Quem se encontrar em situação de não poder provar o endereço da sua residência, como ocorreu ao leitor Rodrigo Ferreira ( Palavra do Leitor , edição de 23/05/2018 do), poderá socorrer-se da Lei Federal nº 7.115, de 1983, cujo artigo 1º dispõe o seguinte: A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. Aprovada pelo Congresso Nacional, e em vigor há quase 35 anos com o propósito de contribuir para a desburocratização do Brasil, ela encontra resistências. O próprio Detran-RS, mencionado pelo referido leitor, elenca em três incisos da sua Portaria nº 504/2011 os seus documentos hábeis para fazer prova de residência, ali não relacionada, porém, a declaração assinada pelo interessado. Quase no final do texto, a portaria dispõe que o requerente deverá firmar declaração com firma reconhecida por autenticidade em tabelionato, sem fazer menção à existência da Lei Federal nº 7.155. (Dorvalino João Uez, Iraí/RS)