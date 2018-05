Preço pelo litro da gasolina em Porto Alegre varia entre R$ 4,498 a R$ 4,899, segundo Procon-RS

O Gabinete de Crise da Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Procon Municipal, realizou nesta quarta-feira (30), o levantamento de preços da gasolina comum em 18 postos que possuem o combustível na Capital. Os valores praticados variam de R$ 4,498 a R$ 4,899.

Com as novas regras da ANP poderá haver uma diminuição na mistura do etanol com o consequente aumento do valor do litro do combustível. Durante o dia dois postos foram autuados por ausência de informações de precificação e aumento abusivo de preço. Eles devem apresentar defesa no prazo de 10 dias.

Valor do litro da gasolina comum nos postos visitados

Icaraí, 910 - R$ 4,699

Getúlio Vargas, 1066 - R$ 4,699

Assis Brasil, 8703 - R$ 4,699

José do Patrocínio, 707 - R$ 4,799

Bento Gonçalves, 2599 - R$ 4,799

Vicente da Fontoura, 850 - R$ 4,579

Ipiranga, 3333 - R$ 4,699

Ipiranga, 6111 - R$ 4,697

Ipiranga, 1770 - R$ 4,697

Ipiranga, 6900 - R$ 4,699

Jacob Vontobel, 331 - R$ 4,699

Voluntários da Pátria, 1067 - R$ 4,89

Farrapos, 265 -R$ 4,799

Farrapos, 440 - R$ 4,899

Farrapos, 361 - R$ 4,899

Professor Ivo Courseuil, 550 - R$ 4,498

Nonoai, 821 - R$ 4,790

Serraria, 1490 - R$ 4,499