PSDB anuncia Paula Mascarenhas como pré-candidata ao governo do RS

O PSDB gaúcho anunciou neste sábado (19) a presidente estadual do partido, Paula Mascarenhas, como pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. O lançamento da pré-candidatura ocorreu em encontro regional dos tucanos realizado em Rio Grande.

Paula reafirmou a sua decisão de permanecer no PSDB, após o governador Eduardo Leite, aliado de longa data da dirigente partidária, sair do partido e se filiar ao PSD, em maio deste ano. Em discurso aos correligionários, ela ainda mencionou um momento de turbulência e transição que a sigla está passando, após nos últimos anos perder representatividade no cenário nacional.

“Acredito no PSDB, estamos num momento de turbulência e transição, mas temos história, temos entrega, fizemos grandes governos no Brasil e no Estado e temos legitimidade para apresentar um nome para dar continuidade ao governo transformador que estamos fazendo. Se a militância do PSDB considera que posso representar os ideais do partido nessa jornada, não me furtarei à luta", disse a presidente.

Paula já foi prefeita de Pelotas e atualmente é secretária extraordinária de Relações Institucionais do governo gaúcho. Apesar da manifestação de que o projeto a ser apresentado seja de continuidade da atual gestão, o indicado por Eduardo Leite à sucessão no Piratini é o vice-governador Gabriel Souza, que já foi anunciado como pré-candidato do MDB ao executivo gaúcho.