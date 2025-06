Covatti Filho anuncia pré-candidatura ao governo do Estado

O Progressistas RS confirmou, nesta segunda-feira (30), que o deputado federal e presidente estadual do partido, Covatti Filho, é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante a reunião da Comissão Eleitoral do partido, após receber de uma comitiva de prefeitos e lideranças municipais um manifesto com apelo para que o partido apresente candidatura própria ao Palácio Piratini em 2026 - indicando seu nome Filho para liderar esse projeto.

LEIA TAMBÉM: Plano de trabalho da CPI do Dmae é aprovado



Covatti Filho destacou que o Estado vive um novo momento e que com a federação com o União Brasil, o PP tem condições de apresentar uma alternativa que atenda a necessidade de acelerar ainda mais o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. “O Progressistas tem capilaridade, trajetória e lideranças preparadas para encabeçar um projeto de centro-direita, com lado, com pauta, mais perto das famílias, do setor produtivo e dos municípios”, afirmou deputado.



O grupo que entregou o manifesto conta com lideranças de todas as regiões do Estado, contando com 125 prefeitos e 89 vice-prefeitos, além de vereadores e presidentes do partido de diversos municípios. O número de assinaturas representa 71% dos prefeitos e vice-prefeitos progressistas eleitos no Estado.

Covatti Filho destacou que o Estado vive um novo momento e que com a federação com o União Brasil, o PP tem condições de apresentar uma alternativa que atenda a necessidade de acelerar ainda mais o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. “O Progressistas tem capilaridade, trajetória e lideranças preparadas para encabeçar um projeto de centro-direita, com lado, com pauta, mais perto das famílias, do setor produtivo e dos municípios”, afirmou deputado., contando com 125 prefeitos e 89 vice-prefeitos, além de vereadores e presidentes do partido de diversos municípios. O número de assinaturas representa 71% dos prefeitos e vice-prefeitos progressistas eleitos no Estado.