Gabriel Souza é pré-candidato do MDB ao Piratini

Durante evento do partido realizado neste sábado, o MDB gaúcho deu a largada para as eleições de 2026 e firmou posição à pré-candidatura do vice-governador Gabriel Souza ao Palácio Piratini. O anúncio ocorreu durante o lançamento da série “Pelo Rio Grande – Para continuar fazendo história”. O encontro mobilizou cerca de 500 filiados, entre os quais líderes históricos, parlamentares, dirigentes e militantes de cinco regiões do Estado em Campo Bom.

Na abertura do encontro, o presidente do Diretório Estadual, deputado Vilmar Zanchin, afirmou que o MDB tem atributos que lhe colocam como um dos principais atores da disputa eleitoral do ano que vem, como sua história, credibilidade, coragem e serviços prestados ao RS.



Com a marca de partido que governa para a maioria da população do Estado – quase três milhões de gaúchos (25% do RS) –, Zanchin pediu foco total aos correligionários nos próximos desafios. Além de eleger o novo governador do Rio Grande do Sul, a legenda tem a meta de ampliar a sua representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. “Ao longo dos anos, demonstramos a nossa capacidade de governar e a responsabilidade com o Rio Grande. E hoje, mais uma vez, nos colocaremos à disposição com o nome do vice-governador Gabriel Souza sustentado por uma forte nominata de deputados”, pontuou Zanchin.