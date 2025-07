Juliana Brizola é pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PDT 

Enquanto os partidos políticos se organizam para a disputa ao governo gaúcho no ano que vem, o PDT definiu Juliana Brizola como pré-candidata ao Piratini. Conforme o presidente estadual da sigla, Romildo Bolzan Júnior, no atual cenário a neta de Leonel Brizola se apresenta como um nome competitivo para o pleito.

Na semana passada, em visita à Assembleia Legislativa, Juliana defendeu que o partido deve apresentar candidatura própria ao governo do Estado. “Dentro do partido é isso que eu disse: nós já unificamos a candidatura própria. Não que lá na frente não se possa conversar, tem muito tempo ainda. Mas hoje o PDT tem uma pré-candidata”, afirmou a pedetista.

Juliana também mencionou pesquisas eleitorais realizadas neste ano e que mostraram o seu nome como um dos favoritos na disputa. Em 19 de março, a Paraná Pesquisas apontou a pedetista como a segunda colocada na disputa, atrás apenas do deputado federal Luciano Zucco, já anunciado como pré-candidato pelo PL. Em levantamento anterior, realizado pela Genial/Quaest em 27 de fevereiro, a neta de Leonel Brizola liderou, com 19% das intenções de voto.

O presidente Romildo, ao apontar Juliana como pré-candidata do PDT ao Piratini, citou as pesquisas como um indicativo positivo. “Ela lançando uma candidatura e, continuando neste patamar de aceitação, e sendo uma candidatura que tenha competitividade, será candidata”, disse o dirigente.

Há um entendimento da parte de Juliana Brizola de que uma chapa pura, ou seja, com candidatos a governador e vice sendo ambos do PDT, pode enfraquecer a candidatura. Assim, o partido terá de buscar alianças com outras siglas, algo que, conforme Romildo, não está sendo realizado neste momento.

“É muito cedo. Isso vai ter que andar um pouco mais. Nós não temos articulação com ninguém, e a gente faz parte de um governo (de Eduardo Leite). O cenário para nós tem que ficar um pouco mais claro”, declarou o presidente. O PDT atualmente integra a gestão do Piratini, com dois secretários no alto escalão: Gilmar Sossella, na secretaria do Trabalho, e Eduardo Loureiro, na Cultura.

Aliás, neste ano o partido aumentou a sua participação no governo. Até o passado recente, apenas Sossella fazia parte do Executivo. O acréscimo ocorreu em 6 de maio, quando Loureiro substituiu Beatriz Araújo na pasta da Cultura.

Outra questão é que Eduardo Leite apoiou a candidatura de Juliana Brizola à prefeitura de Porto Alegre nas eleições municipais de 2024, pleito em que a pedetista ficou na terceira posição, com 19,69% dos votos. Apesar disso, o candidato à sucessão do atual governo já foi anunciado, e é o vice-governador Gabriel Souza (MDB).

Sobre isso, Juliana afirmou que esteve reunida tanto com o governador quanto com Gabriel para tratar de seu objetivo de lançar candidatura ao Piratini. “Dizer para ele (Eduardo Leite) que não é uma candidatura contra o governo, a gente sabe do Gabriel, também estive com o Gabriel. E, a partir de agora pretendo dar início a conversas com todas as forças políticas que quiserem conversar e se sentar à mesa e dialogar, para que a gente possa desenvolver mais o nosso Estado. Independente de partido político e de bandeiras partidárias, eu quero saber quem está com vontade de conversar, dialogar e pensar um estado do Rio Grande do Sul mais próspero”, pontuou a pedetista.