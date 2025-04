Leite anuncia saída de Beatriz Araújo da Secretaria da Cultura

O governador Eduardo Leite anunciou, na manhã desta sexta-feira (25), mudança no comando da Secretaria Estadual de Cultura. Agradecendo o trabalho realizado pela secretária Beatriz Araújo, Leite confirmou, em nota publicada em sua rede social, que o chefe da pasta passa a ser o deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT).

No início de abril, frente a uma possível troca no comando da pasta, artistas manifestaram apoio à Beatriz e fizeram um apelo ao governador pela sua permanência. Os pedidos, no entanto, não foram o suficiente para mantê-la.

Em nota, Beatriz afirmou que ela e sua equipe trabalharam, desde 2019, no fortalecimento do órgão, ampliando incentivos e investimentos no patrimônio cultural do Estado. "Com a sensação de dever cumprido, reitero meu agradecimento ao governador Eduardo Leite pela confiança e à equipe da Sedac pelo trabalho dedicado que oferecem ao Estado. Agradeço, ainda, à sociedade gaúcha, que tem reconhecido o valor de uma gestão feita com o compromisso genuíno de quem acredita que as políticas públicas de cultura são fundamentais para promover a democracia, o desenvolvimento e a justiça social", finalizou ela.

De acordo com Loureiro, que assumirá a pasta, seu trabalho manterá e fortalecerá o que já era feito na gestão anterior, buscando dialogar com todos os setores da cultura gaúcha. De acordo com o deputado, que é ex-prefeito de Santo Ângelo, seu nome foi escolhido a partir de seu envolvimento com projetos para a comemoração dos 400 anos das missões jesuíticas no Estado, que ocorre no próximo ano, e outras propostas ligadas à temática missioneira.

Na sua gestão, o deputado destaca como um objetivo uma aproximação ao tradicionalismo gaúcho e a continuidade do fomento de atividades culturais e da economia criativa. Ele também ressalta a diversidade da cultura gaúcha e a importância de potencializá-la. "Acredito que o desafio seja esse, trabalhar com toda essa amplitude, valorizando todos os setores a partir do diálogo e realmente aproveitando esse grande potencial, que impacta diretamente a nossa economia", colocou ele.

Com essa mudança, o PDT passa a comandar duas pastas. Além da Cultura, a sigla possui a chefia da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, administrada por Gilmar Sossella (PDT). No texto publicado por Leite, ele reafirma a parceria e a lealdade dos pedetistas com o governo, corroborando a ideia de que o movimento foi uma tentativa de aproximação da gestão com a sigla.

A ida de Loureiro para o secretariado de Leite deixa uma cadeira vaga na Assembleia Legislativa, que deve ser assumida por Tiago Cadó (PDT), ex-vereador de São Borja.