Governador Eduardo Leite anuncia mudanças no secretariado

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou alterações no primeiro e segundo escalão da gestão estadual. As mudanças afetam cinco pastas, sendo a maioria das trocas na titularidade das secretarias.

Na Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, entrará o deputado estadual Edivilson Brum (MDB), substituindo Clair Kuhn (MDB). Segundo Brum, sua nomeação ocorreu por meio de indicação partidária, que foi corroborada pela bancada da sigla na Assembleia Legislativa. O parlamentar destaca como principais desafios do novo cargo a questão da irrigação e os endividamentos de produtores rurais, decorrentes das últimas cinco safras frustradas do Estado. No âmbito da irrigação, ele ressalta o trabalho junto com a PGR para reverter o parecer de inconstitucionalidade dado pelo órgão à lei que permite obras de irrigação em locais de preservação. Sobre os endividamentos, Brum pontua que as mudanças devem ser feitas em âmbito federal. No Legislativo, Tiago Simon (MDB) assumirá a vaga deixada pelo deputado.

O comando da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais ficará com Paula Mascarenhas (PSDB), ex-prefeita de Pelotas, que já estava atuando como secretária-executiva no gabinete do governador desde o início do ano. Segundo ela, Leite desejava de um nome para representá-lo na interlocução com os municípios do Estado. "Quando concluí meu mandato à frente da prefeitura de Pelotas, ele achou que eu poderia fazer isso, pela nossa afinidade pessoal e politica", explicou Paula. Para ela, a prioridade da pasta é fortalecer os laços do governo com a sociedade, criando uma interlocução mais eficiente com as regiões do Rio Grande do Sul. Sobre os desafios no novo cargo, ela pontua que a principal demanda é "continuar atendendo as expectativas mas, ao mesmo tempo, respeitando as limitações impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal".

O novo titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, substituindo Luiz Henrique Viana (PSDB), será Jorge Pozzobom (PSDB), ex-prefeito de Santa Maria. Pozzobom foi contato pela reportagem, mas não retornou até o fechamento desta matéria.

A mudança de titularidade também ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que passa a ser chefiada pelo ex-prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo (União Brasil). No segundo escalão, a mudança foi na pasta de Inovação, Ciência e Tecnologia. O novo secretário-adjunto da secretaria será Mário Augusto de Freire Gonçalves (PP), ex-prefeito de Dom Pedrito.

Em nota, a Casa Civil afirmou que "as mudanças fazem parte da dinâmica natural do governo e permitem que novas ideias contribuam com o trabalho que vem sendo feito para reconstrução do Estado". Nas redes sociais, o governador agradeceu às contribuições dos que deixaram o governo e desejou sucesso aos novos gestores.



Novos Secretários

- Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação: Edivilson Brum

- Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo: Jorge Pozzobom

- Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais: Paula Mascarenhas

- Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano: Marcelo Caumo

- Secretaria Inovação, Ciência e Tecnologia: Mário Augusto de Freire Gonçalves (secretário-adjunto)