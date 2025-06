PL define pré-candidaturas ao Governo do RS e ao Senado Federal

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto (PL), definiram, em reunião realizada nesta quarta-feira (11), na sede da sigla em Brasília, os nomes que representarão o partido nas eleições de 2026 no Rio Grande do Sul.

O deputado federal e líder da oposição na Câmara, deputado federal Zucco, será o pré-candidato do PL ao Palácio Piratini. Para o Senado, o escolhido é o deputado federal Sanderson.

"Agradeço e fico lisonjeado com este reconhecimento, presidente. Acredito que devemos agora construir um projeto de futuro para o Rio Grande do Sul, dialogando com todas as forças do Estado. Projetos como este precisam ser coletivos e técnicos. E assim será. Ainda mais agora com esta deferência que o senhor me dá", declarou Zucco.

Sanderson também afirmou estar "honrado em receber a confiança de Jair Bolsonaro e do presidente do Partido Liberal, para representar a legenda liberal nas eleições para o Senado do ano que vem."