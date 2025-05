Eduardo Leite pretende formar no PSD uma das maiores forças políticas do RS

O governador gaúcho Eduardo Leite oficializou o seu ingresso ao PSD nesta sexta-feira (9), em ato de filiação em São Paulo, ao lado do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Em coletiva à imprensa concedida após a cerimônia, Leite disse que pretende formar na sigla uma das maiores forças políticas do Rio Grande do Sul.



“A minha disposição e o que eu vou buscar construir é de formar, a partir dessa minha filiação, uma das maiores forças políticas do Estado. E isso vai envolver diálogo com todos aqueles que pensam, como eu, a política. Para formarmos uma força política muito relevante que elegerá uma forte bancada na Assembleia Legislativa, uma forte representação na Câmara dos Deputados também, e que se preparará para logo ali estar entre os partidos com o maior número de prefeitos no Estado”, disse o governador, que também afirmou que em breve se tornará o presidente do PSD no Estado.



Há a tendência de que diversos quadros próximos de Eduardo Leite, sejam prefeitos ou deputados, acompanhem o governador e migrem ao PSD. De acordo com o chefe do Executivo do Estado, já há conversas tanto com integrantes do seu antigo partido, o PSDB, quanto de outras siglas para que façam este movimento.



O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições municipais de 2024. Em âmbito estadual a sigla não apresenta esta mesma força, tendo em vista que tem uma cadeira na Assembleia Legislativa, atualmente ocupada por Dimas Costa, e um deputado na Câmara Federal, Danrlei de Deus. Também tem 12 prefeitos, estando colocado apenas como a 9ª legenda com mais gestores municipais no Estado.



A partir da filiação de Leite, como governador do Rio Grande do Sul e agora o principal nome do PSD no Estado, é que o partido comandado por Gilberto Kassab buscará ampliar sua influência política em território gaúcho.



Na entrevista coletiva concedida após sua filiação, Leite também tratou de seu objetivo de ser o candidato do PSD à presidência da República em 2026. Sobre isso, disse que ainda precisa dialogar com quadros do partido, em especial o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que também se dispôs a concorrer ao Planalto.



“Me disponho a liderar (um projeto à presidência da República), em que naturalmente terá agora um diálogo com o governador Ratinho, que é outra figura política muito relevante, que tem muito meu respeito, com quem vamos dialogar com todas as forças políticas que compõem para no momento adequado, lá à frente, haver definições sobre processos sucessórios”, pontuou Leite. O governador não descartou, porém, ser candidato ao Senado no ano que vem.



Outra questão abordada por Eduardo Leite é sobre o PSD oficialmente integrar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem o gaúcho reiterou ter muitas diferenças. Sobre isso, Leite destacou que, apesar de o partido fazer parte do executivo federal, não apoiou a candidatura petista nas eleições de 2022.



“Eu mantenho também muitas diferenças com o presidente Lula e com o pensamento que tem no Brasil. Mas não acho que seja uma pessoa mal-intencionada, e nem que os que se cercam queiram destruir o Brasil como um outro campo antagônico deseja classificar”, afirmou.



O governador gaúcho agora parte para Nova York, nos Estados Unidos, onde liderará uma missão prevista para ocorrer entre os dias 11 e 15 de maio.