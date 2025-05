"As circunstâncias do cenário eleitoral exigem novos caminhos", diz Leite após saída do PSDB

O governador gaúcho, Eduardo Leite, confirmou nesta quinta-feira (8) que está deixando o PSDB após 24 anos no partido. Leite assinará sua filiação ao PSD por volta das 15h, em São Paulo.

Durante a noite desta quinta-feira (9), Leite fez uma publicação em suas redes sociais agradecendo colaboradores e o PSDB pela acolhida nessas mais de duas décadas de atuação e explicou os motivos por trás da decisão. "As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos. Mesmo fora do PSDB, continuo ao lado de todos os tucanos que, como eu, acreditam na política como instrumento de transformação da realidade e na construção de um Brasil melhor", dizia a nota.

A partir de seu ingresso no PSD, o governador deve buscar viabilizar uma candidatura à Presidência da República em 2026. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já havia afirmado a possibilidade de Leite concorrer ao Planalto no ano que vem, mas o gaúcho terá de disputar esta indicação com o chefe do Executivo do Paraná, Ratinho Júnior.

entrevista ao JC concedida na semana passada Em, Leite revelou que não descarta uma candidatura ao Senado, no caso de não conseguir ser o indicado do PSD à Presidência. Também não negou a possibilidade de cumprir o mandato de governador do Rio Grande do Sul e não disputar as eleições no ano que vem - se for candidato a algum cargo, terá de renunciar ao Piratini.

Leia a nota na íntegra

Nota aos Tucanos e à Sociedade Brasileira

Depois de 24 anos de filiação ininterrupta ao PSDB — meu único partido até aqui —, comunico, com o coração cheio de gratidão, minha desfiliação da legenda.



Não foi uma decisão simples. O PSDB me acolheu ainda jovem, me formou politicamente e me proporcionou viver experiências únicas, que levo comigo com orgulho e responsabilidade. Foi neste partido que aprendi a fazer política com seriedade, com responsabilidade fiscal, sensibilidade social e foco na transformação concreta da vida das pessoas — especialmente daquelas que mais precisam do poder público.



Ao longo dessas mais de duas décadas, estive ao lado de tucanos e tucanas com quem compartilhei sonhos, projetos e lutas. Aprendi com grandes lideranças, e me inspiro até hoje no exemplo de estadistas como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja visão moderna de gestão pública e compromisso com a democracia marcaram profundamente a minha formação e a minha atuação política.



Minha saída não é um rompimento com esses valores. Ao contrário, sigo guiado por eles.

As circunstâncias do cenário político e eleitoral, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, exigem novos caminhos. Caminhos que percorro com a mesma convicção de sempre: a de trabalhar por um país mais justo, mais eficiente, mais equilibrado e mais comprometido com o futuro.



Mesmo fora do PSDB, continuo ao lado de todos os tucanos que, como eu, acreditam na política como instrumento de transformação da realidade e na construção de um Brasil melhor. Tenho certeza de que continuaremos caminhando na mesma direção, impulsionados por uma visão de país que valoriza o diálogo, o equilíbrio, a responsabilidade e a justiça social.



Aos amigos e amigas do PSDB, meu muito obrigado por tudo. Levo comigo os princípios, os aprendizados e, acima de tudo, o respeito e a admiração por todos que fizeram e fazem esse partido ser o que é. O tempo que passamos juntos não se desfaz com esta desfiliação: ele permanece como parte da história que seguimos construindo — agora, talvez por caminhos diferentes, mas olhando para o mesmo horizonte. O próprio PSDB vive um novo momento, refletindo sobre seus rumos e discutindo uma possível fusão com o Podemos. Desejo muito sucesso nessa trajetória e a todos os que a integram. Que seja um caminho exitoso, porque o Brasil continuará precisando de todos nós — com nossas ideias, nossa responsabilidade e nosso compromisso com o futuro.



Eduardo Leite

Governador do Estado do Rio Grande do Sul