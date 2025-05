PSDB comenta saída de Eduardo Leite

Por meio de nota divulgada à imprensa na noite desta quinta-feira (8), a Comissão Executiva Nacional do PSDB se manifestou a respeito da decisão do governador Eduardo Leite de escolher outro partido, o PSD, para dar continuidade à sua carreira política.

"Lamentamos que essa decisão ocorra exatamente no momento em que o PSDB está se reconstruindo e se fortalecendo para voltar a liderar um projeto nacional de centro, longe dos extremos. A fusão com o Podemos, caminho que estamos construindo para fortalecer o PSDB, contou inclusive com o voto do próprio governador Eduardo Leite".



O texto diz também que desde a sua fundação, "o PSDB nunca escolheu o caminho mais fácil, mas o mais coerente com nossos princípios e valores". E finaliza afirmando que "o Brasil precisa voltar ao caminho da responsabilidade fiscal, da modernização da máquina pública e da sensibilidade social, longe dos extremismos e do populismo".