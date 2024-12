Sem completar divulgação do secretariado para 2025, Melo prepara últimos anúncios do ano

O prefeito reeleito em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) afirmou desde a concretização de sua vitória nas eleições municipais de 2024 que não deve concluir os anúncios da composição do secretariado da próxima gestão neste ano. O chefe do Executivo, entretanto, está preparando a divulgação de mais nomes entre esta sexta-feira (27) e a segunda (30). A posse de Melo para o segundo mandato na Capital está marcada para 1º de janeiro de 2025, com a oficialização às 15h na Câmara Municipal e cerimônia às 18h na Usina do Gasômetro. Junto ao prefeito, serão empossados a vice Betina Worm (PL) e os secretários anunciados até esta data para o próximo governo. De olho em pastas de alto escalão da prefeitura de Porto Alegre está o Partido Liberal, do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e da vice eleita Betina. O articulador da sigla com o governo Melo é o presidente do PL na Capital, deputado federal Luciano Zucco, que confirmou à reportagem do Jornal do Comércio o interesse da legenda em compor a gestão. Dois dos desejos do partido já foram confirmados com Rosani Alves Pereira à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Leonardo Pascoal na Educação. O parlamentar e dirigente da sigla também afirmou estar negociando áreas como Segurança, Obras, Saúde de Porto Alegre. Outras duas siglas que buscam participar do governo reeleito são o PP e o Novo. No caso do primeiro, a executiva municipal do partido encaminhou a Melo no início de dezembro a sugestão de cinco nomes para compor o Executivo, com André Machado já anunciado na Habitação e no Departamento Municipal de Habitação (Demhab), e quatro quadros para outras pastas. Quanto ao Novo, o prefeito reeleito destacou desde o fim do primeiro turno das eleições de 2024 que a sigla deve compor a gestão, tendo em vista, também, o apoio prematuro à sua reeleição do então candidato do partido à prefeitura de Porto Alegre, deputado estadual Felipe Camozzato, que alcançou 3,83% no primeiro pleito na Capital. Interlocutores da pasta indicavam o interesse na pasta de Desenvolvimento Econômico, mas esta será comandada por um quadro do PL. Os últimos anúncios do Executivo ocorreram na segunda-feira (23), com o vereador eleito Vitorino Baseggio (MDB) para a pasta de Serviços Urbanos, Professor Tovi (Republicanos) na área de Esporte, Lazer e Juventude e Rosani (PL) no Desenvolvimento Econômico. Os três nomes são novidades para 2025 e, além destes, foi divulgado que Germano Bremm permanece na Secretaria de Meio Ambiente. Das 21 secretarias que atualmente existem no Executivo da Capital, apenas sete futuros titulares foram anunciados até esta terça-feira (26). O oitavo nome, de André Coronel, será responsável por uma nova pasta, a Secretaria Geral de Governo, que precisará do aval da Câmara Municipal para ser criada. Melo disse que pretende encaminhar uma reforma administrativa ao Parlamento ainda em janeiro de 2025. Com a totalidade da divulgação dos nomes que irão compor o próximo mandato postergada para o ano que vem, os atuais titulares permanecerão nos cargos até a decisão de continuidade ou substituição. Além da composição do secretariado, o prefeito reeleito confirmou a veterinária Lisandra Ferreira Dornelles (PL) no Gabinete da Causa Animal, Bruno Vanuzzi como diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e André Machado no Demhab.