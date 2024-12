Melo anuncia secretários de mais cinco pastas

Prestes a iniciar seu segundo mandato enquanto prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) anunciou no início da tarde desta segunda-feira (23) mais cinco nomes que irão compor o secretariado da sua próxima gestão. O comunicado, realizado pelas redes sociais, apresentou os titulares de Desenvolvimento Econômico, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Esporte e Causa Animal.

Alguns nomes anunciados já eram especulados e haviam sido confirmados extraoficialmente, como o vereador eleito Vitorino Baseggio (MDB) na pasta de Serviços Urbanos e o suplente à vereança Professor Tovi (Republicanos) na área de Esporte, Lazer e Juventude. Mas, para além deles, Melo confirmou a continuidade de Germano Bremm à frente da Secretaria de Meio Ambiente e ampliou a distribuição de secretarias ao PL, partido da sua vice, Betina Worm.

antecipado à reportagem do Jornal do Comércio Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A previsão se confirmou: Rosani Alves Pereira (PL), que atualmente atua como vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), será a nova titular da área. A pasta também era visada pelo partido Novo. Na última semana, o presidente municipal do PL, deputado federal Zucco, haviaque, entre outras pastas, a sigla possuía interesse na. A previsão se confirmou:, que atualmente atua como vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), será a nova titular da área.

O Gabinete da Causa Animal também ficará nas mãos do partido comandado por Zucco. Quem chefiará a pasta será a veterinária Lisandra Ferreira Dornelles (PL). Até o momento, ela atua como coordenadora estadual da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Para além dessas pastas, o PL já havia angariado a Secretaria de Educação.

A movimentação do secretariado também impacta na Câmara Municipal. Com o vereador eleito Vitorino assumindo a secretaria de Serviços Urbanos, quem assume sua vaga no Parlamento é o primeiro suplente, Idenir Cecchim (MDB), que deverá ser confirmado como líder da base governista.

Com o anúncio, confirmaram-se os nomes que comandarão nove das dez secretarias do governo Melo. Além delas, deverá ser criada a Secretaria-Geral de Governo a ser aprovada no pacote de reforma administrativa que o prefeito encaminhará à Câmara Municipal no próximo ano.

Confira os nomes do novo secretariado de Melo confirmados até o momento: