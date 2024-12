Parlamentar gaúcho, Zucco comandará oposição na Câmara dos Deputados

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL) será o próximo líder da oposição ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. A indicação do gaúcho foi confirmada durante reunião realizada entre parlamentares oposicionistas na manhã desta quarta-feira (18). Ele deve assumir o cargo a partir do dia 3 de fevereiro.

Zucco, enquanto presidente municipal do PL em Porto Alegre, foi o responsável por articular a indicação de Betina Worm (PL) como vice na chapa vitoriosa das eleições municipais da capital gaúcha, encabeçada por Sebastião Melo (MDB). No Congresso Nacional, ele angariou visibilidade ao presidir em 2023 a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a chamada "CPI do MST".

O parlamentar é, ainda, visto como um dos possíveis nomes da sigla para a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2026.

A oposição realiza um rodízio de líderes anualmente, buscando dar oportunidade a outros parlamentares. Atualmente, o cargo é ocupado por Filipe Barros (PL-PR).