PL dialoga com governo Melo para comandar secretarias em Porto Alegre

A demora para os anúncios de secretários que irão compor o governo do prefeito reeleito em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), a partir de 2025 se dá pelas articulações com partidos que integram a coligação. Há a possibilidade, inclusive, de que o próximo ano inicie sem a divulgação de todos os nomes da próxima gestão. No centro dos debates, está o PL, sigla da vice Betina Worm e que está dialogando com o Executivo as pastas que objetiva comandar. O principal articulador entre o PL e o governo Melo é o presidente da sigla na Capital e padrinho político de Betina, deputado federal Luciano Zucco. Até o momento, além da vice, houve apenas o anúncio do atual prefeito de Esteio, que deixará o cargo em 31 de dezembro, Leonardo Pascoal (PL) à frente da Secretaria de Educação. Mas o partido deseja avançar e ampliar a sua participação na gestão vindoura do executivo de Porto Alegre. Nesta quinta-feira (19), Zucco compareceu à solenidade de diplomação de Melo, Betina e dos 35 vereadores eleitos na capital gaúcha. Na ocasião, o deputado afirmou à reportagem do Jornal do Comércio as secretarias prioritárias que o PL busca ocupar. “A gente tem uma afinidade muito grande com Desenvolvimento Econômico, Segurança, Obras, Saúde. Enfim, são várias pastas que a gente está dialogando e que vamos compor junto com o governo”, disse Zucco. Sebastião Melo, por sua vez, concedeu entrevista coletiva antes de ser diplomado, e afirmou ter comprado “muita linha e muitas agulhas para poder costurar” a gestão. O prefeito ainda admitiu que não deve realizar todos os anúncios em 2024, postergando a divulgação completa para ser feita ao longo do ano que vem. “Quando vai amadurecendo, a gente vai divulgando o secretariado – aqueles que permanecem, aqueles que mudam. Mas é um processo de amadurecimento, porque o acerto na escolha da gestão vai definir as entregas que você vai fazer, e isso é muito importante”, disse. Melo completou: “Os partidos todos têm legitimidade para estar neste processo, mas têm que oferecer quadros para aquelas áreas que possam fazer entregas”. Conforme o prefeito, há a perspectiva de que novos nomes sejam anunciados entre o domingo (22) e a segunda-feira (23). Outra questão é uma reforma administrativa que o prefeito pretende encaminhar para apreciação da Câmara. Nela, deve ser criada uma nova secretaria, a Geral de Governo, que será comandada pelo coordenador da campanha eleitoral de Melo, André Coronel. Conforme o prefeito, esta pasta será responsável por “governar o governo”, e terá atribuições semelhantes à da Casa Civil, que existe nos executivos estadual e federal.