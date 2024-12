Melo, Betina e vereadores são diplomados pelo TRE-RS

O prefeito reeleito em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), assim como a sua vice Betina Worm e os 35 vereadores escolhidos pela população no pleito de outubro de 2024, foram diplomados nesta quinta-feira, na sede do Ministério Público do RS, para assumirem os mandatos a partir do ano que vem.

A cerimônia foi conduzida pela juíza Maria Cláudia Mércio Cachapuz. "Se hoje as senhoras e senhores recebem o diploma de aprovação do pleito eleitoral, é porque foram escolhidos pela comunidade porto-alegrense pra fazerem valer a nossa voz na esfera pública administrativa. E isso não é pouco", declarou.

Sebastião Melo concedeu entrevista coletiva à imprensa, em que indicou que não deve concluir os anúncios de secretários que irão compor a próxima gestão em 2024. "Quando vai amadurecendo, a gente vai divulgando o secretariado - aqueles que permanecem, aqueles que mudam. Mas é um processo de amadurecimento, porque o acerto da escolha vai definir as entregas", afirmou o prefeito.

Até esta quinta, foram divulgados seis nomes que comandarão pastas na Capital. Conforme Melo, outros quadros podem ser anunciados até a próxima segunda-feira.

"Eu pretendo no final de domingo ou na segunda-feira anunciar mais alguns nomes", disse o prefeito, que ainda completou: "Não tenho obrigação de fechar o governo no dia 31 (de dezembro)".

Ao longo da diplomação, alguns vereadores eleitos de partidos de esquerda ergueram cartazes que diziam “sem anistia para golpistas”, em referência às investigação da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, que levou à prisão, por exemplo, do candidato à vice-presidência Walter Braga Netto na chapa liderada por Jair Bolsonaro (PL). As manifestações silenciosas dos diplomados foram acompanhadas de aplausos e vaias dos presentes no auditório da cerimônia.

Jessé Sangali (PL), por outro lado, gritou “Fora Lula”. Márcio Bins Ely, eleito pelo PDT, não compareceu à cerimônia e será diplomado em outro momento. Outro momento marcante foi quando tocou-se o hino do Rio Grande do Sul, e vereadores eleitos de esquerda não se levantaram para cantar.

Participaram da solenidade de diplomação o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, o representante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Capitão Martim (Republicanos), o presidente do Tribunal de Justiça do RS, Alberto Delgado Neto, além de outras representatividades da Justiça Eleitoral do Estado.