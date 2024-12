Halley assume mandato na Assembleia do RS no lugar do prefeito eleito de Bagé

O primeiro suplente da federação PT-PCdoB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Halley Lino de Souza assumiu mandato como deputado estadual gaúcho nesta quarta-feira (18), ocupando a cadeira que antes pertencia a Luiz Fernando Mainardi (PT), que foi eleito prefeito de Bagé e assumirá em 2025 o executivo do município.

Natural de Rio Grande, Halley totalizou 36.150 votos nas eleições gerais de 2022, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Rio Grande (Furg), pós-graduado em Direito Constitucional pela Fundação do Ministério Público e integra a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas. No Parlamento, deverá comandar a Frente Parlamentar em Defesa da Construção Naval.



“A votação que fiz me dá a certeza da responsabilidade que terei no próximo período. Eu chego aqui com a experiência de um advogado trabalhista que por 23 anos defendeu os trabalhadores e trabalhadoras, lutou por justiça social e teve a sua vida destinada à luta por um mundo mais justo”, disse Halley em sua posse.