Sebastião Melo anuncia três nomes para 2025 e criação de nova secretaria

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta sexta-feira (13) três nomes que irão compor a gestão em 2025, além da criação da Secretaria Geral de Governo, que será responsável pela interlocução entre pastas para agilizar projetos em comum. O titular da futura secretaria será o atual coordenador do Gabinete de Transição da prefeitura, André Coronel. Além deste, Cassio Trogildo permanece no comando da Governança e André Machado seguirá na Habitação.



Para efetivar mudança administrativa com a criação de uma nova secretaria, o executivo da Capital precisará que um projeto de lei neste sentido seja aprovado na Câmara Municipal e, conforme Melo afirmou em publicação em seu perfil nas redes sociais, esta proposta será encaminhada ao Parlamento em janeiro. Ainda no comunicado, o prefeito reeleito destacou que a pasta a ser assumida por Coronel “terá papel importante na integração das áreas da prefeitura, agregando celeridade na tomada de decisão para que os serviços e investimentos tenham ritmo”.

Avançamos na composição do secretariado, com a confirmação de 3 nomes que darão sequência a entregas bem sucedidas em áreas estratégticas. Cassio Trogildo, na Governança, e André Machado, na Habitação, permanecem nas pastas dando continuidade aos avanços. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) December 13, 2024

A reforma administrativa a ser protocolada na Câmara também delegará funções que atualmente são da secretaria comandada por Cassio Trogildo à pasta de Coronel. Isso, inclusive, poderá resultar na troca do nome Secretaria de Governança e Coordenação Política para outro, tendo em vista que as competências de articulação de projetos transversais serão transferidas ao atual coordenador do Gabinete de Transição da prefeitura de Porto Alegre.



Ao Jornal do Comércio, André Coronel disse que, durante o processo de transição, foi observada a necessidade de uma função no governo que dê celeridade aos processos que têm transversalidade nas pastas. “A maioria dos projetos que a prefeitura toca são transversais. Os assuntos, muitas vezes, necessitam de uma decisão que envolve mais de uma secretaria, e aí o secretário geral de governo vem para trazer esta agilidade, esta eficiência para melhorar este fluxo interno, que vai refletir lá na ponta”, afirmou.

O prefeito Sebastião Melo enfatizou, desde a campanha eleitoral, que a gestão 2025-2028 seria composta por secretários políticos e técnicos. Neste contexto, os três nomes anunciados nesta sexta-feira integram o perfil político do governo.