Prefeito viaja a Brasília para se reunir com governo federal sobre reforma tributária

O prefeito Sebastião Melo embarca para Brasília nesta terça-feira (25), onde participará de agenda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na reunião, que está prevista para esta quarta-feira (26), Melo e os demais gestores da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) serão recebidos no Ministério da Fazenda para tratar da regulamentação da reforma tributária e da composição do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

A agenda estava marcada para 11 de março, mas foi transferida pelo ministro devido à convocação do presidente da República. “Meu objetivo, como defensor do interesse de Porto Alegre e como membro da FNP, é não perder recursos municipais, aumentar a arrecadação e o que mais for possível para melhorar a vida da cidade e das pessoas”, afirma Melo.



O Comitê Gestor terá papel fundamental na coordenação entre as administrações tributárias dos estados, Distrito Federal e municípios em relação ao IBS, que substitui o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços (ISS) na reforma tributária. O retorno do prefeito a Porto Alegre está previsto para a noite de quarta-feira.