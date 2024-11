Melo anuncia Leonardo Pascoal como secretário municipal de Educação em 2025

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PL), será o novo secretário de Educação (Smed) de Porto Alegre a partir de 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo nesta segunda-feira (18). A prefeitura de Porto Alegre destacou que o atual prefeito de Esteio elevou os índices de educação no município da Região Metropolitana de Porto Alegre, aumentando em 40% o número de escolas municipais e em 230% as instituições com ensino integral. Além disso, foi responsável por zerar a fila de educação infantil e reduzir a evasão escolar em 95%.



"Os resultados de Pascoal na educação de Esteio são inegáveis. Temos tudo para iniciar o próximo ano com avanços também em Porto Alegre", comenta Melo. O prefeito da Capital fez um agradecimento especial ao atual secretário da Smed, Maurício Cunha, pela condução dos trabalhos nos últimos meses. "Sei dos desafios que me aguardam, mas estou grato pela oportunidade de poder contribuir também com a educação de Porto Alegre", salienta o prefeito de Esteio. Pascoal é o primeiro secretário anunciado por Melo para compor a gestão 2025/2028. O anúncio do nome do prefeito de Esteio por Sebastião Melo foi realizado no Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela e contou com as presenças do deputado federal Tenente-coronel Zucco e da vice-prefeita Betina Worm.

Em novembro de 2023, com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, filiou-se ao Partido Liberal (PL). A cerimônia foi realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O prefeito de Esteio disse que aceitou o convite para integrar o PL por achar que a sociedade exige uma assertividade, um posicionamento e uma conduta clara dos políticos.