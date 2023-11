Com a presença de Bolsonaro, prefeito de Esteio se filia ao PL

Com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, filiou-se ao Partido Liberal (PL). A cerimônia foi realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O evento realizado na Casa do Gaúcho contou com as presenças do presidente estadual do PL, Giovani Cherini, e de lideranças municipais.

Na entrada da Casa do Gaúcho, enquanto aguardava a chegada de Jair Bolsonaro, o prefeito de Esteio disse que aceitou o convite para integrar o PL por achar que a sociedade exige uma assertividade, um posicionamento e uma conduta clara dos políticos. Em discurso, o Pascoal disse estar mais uma vez "do lado certo da história", e disse que o governo Lula 3 é uma versão "piorada" do Lula 1 e 2 e dos governos Dilma Rousseff 1 e 2.

"Entro no PL na condição de soldado do partido", ressaltou. Pascoal disse que entra no Partido Liberal para já trabalhar nas eleições de 2024 para o fortalecimento da sigla no Rio Grande do Sul.

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a Casa do Gaúcho às 15h25min. O público, que estava ansioso pela chegada do ex-presidente, não parava de gritar: "Mito" e volta a presidência. Bolsonaro estava acompanhado do deputado Giovani Cherini, do deputado federal tenente coronel Zucco e do líder do PL na Assembleia Legislativa, Rodrigo Lorenzoni

Novas filiações

Esteio - Leonardo Pascoal e Felipe Costella

Nova Aracá - Ademir Dal Pozzo

Parobé - Alex Bora

Alto Alegre - Dilmar Loro

Flores da Cunha - Marcio Rech

Caxias do Sul - Maurício Scalco

Barra do Quaraí - Marciano Flores Abadie

Três Coroas - Lauri Ott

Salvador do Sul - Cristian Eugenio Muxfeldt e Roque José Reichert

Novo Hamburgo - Juliano Souto

São Lourenço do Sul - Mahmoud Amer

Torres - Gisa Weber

Tapejara - Paulo Mazutti

São Valentim do Sul - Edimilson Guelem

Mormaço - Edson Schroeder

Osório - Cristiano Zart