Bolsonaro chega a Porto Alegre em aparição rápida e sem discurso

Aguardado por centenas de apoiadores no Terminal 2 do Aeroporto Salgado Filho, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Porto Alegre nesta sexta-feira (17) em uma aparição breve. Bolsonaro está na Capital para uma agenda de eventos partidários até este sábado (18).

Ao chegar, por volta das 11h30min, Bolsonaro permaneceu em uma área interna de estacionamento do aeroporto, onde tirou algumas fotos com bolsonaristas, fez acenos e cumprimentos através das grades, ficando no local por menos de 10 minutos, quando deixou a área, aos gritos de "mito", xingamentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e bandeiras do Brasil e Israel. O ex-presidente seguiu para um almoço com lideranças locais do PL e outros partidos ligados ao bolsonarismo.

Às 15h, Bolsonaro participa, no Parque Assis Brasil em Esteio, de um ato de filiação de novos quadros no PL gaúcho, como o prefeito de Esteio Leonardo Pascoal, que saiu do PP , como, com foco nas eleições municipais do ano que vem. No fim da tarde, às 18h30min, está programada uma mobilização no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tradicional reduto de manifestações bolsonaristas.

Já no sábado, Bolsonaro participa do encontro PL Mulher, para acompanhar sua esposa e ex-primeira dama, Michelle, cotada pela sigla para se candidatar ao Senado em 2026. O evento ocorre às 10h, na Casa NTX, em Porto Alegre.

Os eventos foram articulados pelo deputado federal e presidente do PL gaúcho, Giovani Cherini.