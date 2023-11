Bolsonaro critica reforma tributária e fala em 'traíras' após voto a favor de seus apoiadores

Agência Estado

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro criticou a reforma tributária aprovada no Senado Federal durante discurso na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Ele recebeu homenagem da casa legislativa na sexta-feira (10)."A nova reforma tributária vai empobrecer a todos. O presidente Lula está usando as armas da democracia, comprando alguns, para impor seu socialismo", disse Bolsonaro.O ex-presidente criticou ainda políticos que o apoiam e foram favoráveis ao projeto do atual governo. Sem citar nomes, Bolsonaro falou sobre "traíras". "No nosso meio aparecem alguns traíras, mas esses ficam para trás", afirmou o ex-presidente.Entre os parlamentares que apoiaram a reforma no Congresso está o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI).