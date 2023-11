Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal deixa o PP rumo ao PL de Bolsonaro

Bolsonaro terá eventos partidários no RS em 17 e 18 de novembro

. Nas eleições de 2020, foi reeleito com 85,5% dos votos válidos. Também é o atual presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal).O novo quadro do PL gaúcho já, às vésperas da Expointer, realizada no Parque Assis Brasil, em Esteio. O partido publicou em suas redes sociais uma foto de Pascoal ao lado de Bolsonaro e do presidente estadual da sigla, Giovani Cherini.“Sua chegada é muito importante, sinal que o partido vai estourar no Rio Grande do Sul, onde conta com a liderança do deputado Giovani Cherini. Os gaúchos podem contar com todo nosso empenho e trabalho para um crescimento cada vez maior da nossa legenda no Estado”, afirma o texto que legenda a imagem.