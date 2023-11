Bolsonaro terá eventos partidários no RS em 17 e 18 de novembro

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) estará no Rio Grande do Sul para uma agenda de dois dias de atividades partidárias em 17 e 18 de novembro. Os eventos estão sendo articulados pelo deputado federal e presidente do PL gaúcho, Giovani Cherini, e ainda não têm cronograma confirmado.

Bolsonaro deve vir ao Estado. No sábado (18), será realizado mais uma vez no RS o evento ‘Mulheres com Bolsonaro’. Nesse dia também serão escolhidas presidentes dos núcleos femininos do PL no RS e nos municípios.A ideia da legenda é que Bolsonaro seja, seguido de um almoço com lideranças regionais. O partido trabalha com a possibilidade da realização de uma mobilização de rua com a presença do ex-presidente. O tema está sendo articulado pelo presidente estadual da sigla, deputado Giovani Cherini.Ainda na sexta, será realizado um evento de filiação de novos quadros para o PL gaúcho. Entre eles,, prefeito de Esteio desde 2017.