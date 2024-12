PP indica cinco nomes para compor próxima gestão de Sebastião Melo

O PP de Porto Alegre indicou ao prefeito reeleito, Sebastião Melo (MDB), cinco nomes para compor a próxima gestão da Capital. André Machado, Matheus Ayres, Mônica Leal, Vitor Alcântara e Mauro Sparta foram os quadros sugeridos pelo partido, que agora aguarda a definição do chefe do Executivo municipal sobre o aceite ou não dessas opções.

De acordo com o presidente do PP em Porto Alegre e um dos indicados, Vitor Alcântara, os nomes foram definidos em reunião da executiva da legenda na semana passada, e as escolhas tiveram caráter técnico e político. "Todos estes quadros têm uma capacitação técnica como gestores, mas também uma alta carga de conhecimento político, que é muito importante também", disse o dirigente.

Sobre os nomes, André Machado é o atual secretário de Habitação de Porto Alegre e diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Ele concorreu à Câmara de Vereadores da Capital neste ano, ficando como suplente. A sugestão do PP ao prefeito é que ele siga no Demhab ou vá para a pasta de Serviços Urbanos.

Já Matheus Ayres atualmente atua como secretário-adjunto de Mobilidade Urbana, e o partido orientou que ele assuma esta pasta ou a de Serviços Urbanos. Assim como Machado, Ayres foi candidato a vereador de Porto Alegre em 2024, e recebeu votação para ser suplente da Casa.

Mônica Leal atualmente é vereadora da Capital, mas não se reelegeu neste ano - é a primeira suplente do PP. O partido sugeriu que ela assuma as secretarias de Transparência ou de Desenvolvimento Social.

O presidente muncipal do PP, Vitor Alcântara também é vice-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Para ele, as orientações enviada a Melo é que seja o próximo titular ou da secretaria de Desenvolvimento Econômico ou do Esporte.

O último da lista é Mauro Sparta, que já atuou como secretário de Saúde da Capital na atual gestão. Conforme Alcântara, esta é não é "propriamente uma indicação do PP, mas uma indicação técnica para o prefeito avaliar". A sugestão é justamente que ele retorne à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).