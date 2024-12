Maurício Loss deixará o Dmae em 2025; Bruno Vanuzzi assume o cargo

Maurício Loss não será mais o diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) na gestão de 2025 . A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (03) pelo prefeito Sebastião Melo em comunicado em seu perfil pessoal na rede social X (antigo Twitter). Quem assume o cargo a partir de janeiro é Bruno Vanuzzi.

Loss está à frente do departamento desde o dia 9 de fevereiro de 2023, passando por toda a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul no cargo. Durante os quase dois anos de Dmae, ele sofreu diversas críticas, principalmente por conta dos alagamentos que tomaram conta da cidade múltiplas vezes durante sua gestão.

Vanuzzi é bacharel em Direito graduado pela Ufrgs e procurador estadual de carreira. Recentemente, atuava como diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Região Sul da Multiplan. Na esfera pública, foi secretário municipal de Parcerias Estratégicas e secretário Extraordinário de Parcerias no Governo do Estado.

“Assumo a missão com muita honra e ciente da responsabilidade de liderar um projeto essencial para a vida da cidade. Temos desafios de curto, médio e longo prazos, desde a recuperação imediata de resposta e resiliência, além da infraestrutura de drenagem de áreas sensíveis e do abastecimento nas comunidades. E tudo passa pelo fortalecimento e pela qualificação do Dmae”, manifestou Vanuzzi

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Bom dia. No aeroporto para ir a Brasília, informo que Betina e eu definimos como novo diretor-presidente do Dmae o procurador estadual Bruno Vanuzzi. Com experiência de gestão no público e no privado, será liderança à frente das transformações indispensáveis em curso.

Agradeço toda a colaboração do diretor Maurício Loss, que muito se dedicou diante dos desafios históricos da cidade e permanecerá contribuindo na próxima gestão. Temos muito trabalho pela frente e não vamos descansar na tarefa de entregar melhores serviços à população.