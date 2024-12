Melo pretende anunciar secretários da próxima gestão neste mês

secretários municipais de Porto Alegre para a gestão 2025-2028 devem ser anunciados neste mês de dezembro pelo prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB). É possível, no entanto, que alguns nomes sejam fiquem para ano que vem, e que as pastas sigam sob o comando dos titulares vigentes. Até o momento, apenas o próximo secretário de Educação, atual prefeito de Esteio Leonardo Pascoal (PL)



Em visita ao Jornal do Comércio no dia seguinte à reeleição, em 28 de outubro, Melo afirmou que haverá trocas em pastas, mas esta definição não ficará obrigatoriamente para 2024. "Vai mudar gente, com certeza. Mas eu não tenho obrigação de chegar o dia 1º de janeiro em desespero de apresentar o governo. O governo é o mesmo que o anterior", disse o prefeito.

Melo enfrenta um desafio político para a definição dos titulares das pastas a partir de 2025. O prefeito foi eleito em uma coligação com oito partidos – PP, Repubilcanos, MDB, PL, PSD, Podemos, Solidariedade e PRD -, e outros três apoiaram a sua candidatura a partir no segundo turno - Novo, PRTB e PSDB – . Assim, o chefe do Executivo de Porto Alegre vem recebendo e analisando indicações das siglas.



“Só discurso não entrega. Um secretário tem que entender minimamente de gestão e tem que ser assessorado por pessoas que saibam mais que ele”, disse, em 28 de outubro, o prefeito reeleito.



Conversas de bastidores do Escritório de Transição entre os governos apontam para a possibilidade de que muitas indicações serão anunciadas até 15 de dezembro. Interlocutores do Executivo, porém, negam esta data como um prazo para definições, e confirmam a manifestação do prefeito no dia seguinte à sua reeleição, de que alguns nomes devem ficar para 2025.

Entre as tendências, a secretária Júlia Evangelista Tavares, atual titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smedt), não deve seguir no cargo na próxima gestão.