Lei Orçamentária de 2025 será votada na próxima semana

A Lei Orçamentária de 2025 deve ser votada na Câmara Municipal de Porto Alegre na próxima segunda (02) ou quarta-feira (04). Além do texto original, de autoria do Executivo, foram protocoladas 602 emendas pelos vereadores e duas emendas populares. A matéria teve seu parecer aprovado pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) na quinta-feira (28). O texto contou com a relatoria do vereador Tiago Albrecht (Novo).

A maioria das emendas protocoladas é impositiva, ou seja, é a parte do orçamento público aplicada pela prefeitura a partir da indicação dos vereadores. Ao todo, foram 572 proposições dentro dessa configuração, uma média de 16 para cada um dos parlamentares, aproximadamente. As emendas comuns e de texto, por sua vez, somam 32.

As duas emendas populares foram protocoladas, respectivamente, pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) e pelo Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A primeira previa a reposição de índices inflacionários dos vencimentos do funcionalismo municipal totalizando 29,55% e foi rejeitada por estar condicionada à situação econômico-financeira do município, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A outra, que foi aprovada, amplia a alocação de verbas para convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Emendas rejeitadas foram protocoladas por parlamentares da oposição

O parecer de relatoria de Tiago Albrecht (Novo) aprovado pela Cefor rejeitou 29 emendas protocoladas por parlamentares. Toas elas foram redigidas por partidos da oposição. Apenas do PCdoB foram rejeitadas 14 proposições, sendo sete de autoria do vereador Giovani Culau e as outras sete de Abigail Pereira.

Já a parlamentar com o maior número de emendas rejeitadas foi Karen Santos (PSOL), com 11 das suas 31 proposições negadas. A lista fica completa com a reprovação de quatro das propostas do PT, sendo três do vereador Aldacir Oliboni e uma protocolada por Engenheiro Comassetto.

Seis delas eram voltadas a projetos voltados à preservação ambiental e à prevenção de desastres climáticos. Entre as propostas estavam matérias relacionadas à gestão ambiental, à qualificação das unidades de conservação, à educação para destinação de resíduos sólidos, ao diagnóstico e monitoramento ambiental e à ampliação da arborização em Porto Alegre.

“Além da análise técnica, foi realizada uma avaliação do mérito das propostas, verificando se atendem aos critérios legais, se estão alinhadas com as metas, prioridades e necessidades do município. Tal exame englobou ainda uma ponderação quanto à viabilidade econômica da medida e um cotejo com a origem do recurso apontada. É importante ressaltar que essa análise invariavelmente traz um componente de natureza subjetiva para cada vereador, de forma que o presente Relator buscou, quando opinou pela rejeição de emendas, apresentar a devida justificativa”, explicou Albrecht no parecer ao se referir aos critérios de aprovação ou rejeição das emendas.