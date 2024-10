Conheça os prefeitos eleitos nos municípios do Rio Grande do Sul

492 municípios gaúchos elegeu já neste domingo (6) seus prefeitos e prefeitas, que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. São os municípios que, por não terem mais de 200 mil eleitores, resolveram a disputa em um único turno. Outros cinco, Porto Alegre Canoas Caxias do Sul Um total de, que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. São os municípios que, por não terem mais de 200 mil eleitores, resolveram a disputa em um único turno. Outros cinco,, Pelotas e Santa Maria, terão o segundo turno disputado em 27 de novembro.

O partido que mais conquistou prefeituras no Estado foi o PP, que venceu em 165 municípios. O MDB vem em segundo, com 125 prefeituras, e o PDT em terceiro, com 50 prefeitos eleitos. Os partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, governará 35 cidades gaúchas; e o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governará 19 municípios. São, no total, 13 partidos que governarão as prefeituras do Estado: além de PP, MDB, PDT, PL e PT, também têm prefeitos eleitos as seguintes siglas: PSDB (33 prefeitos), União Brasil (21), Republicanos (16), PSD (12), PSB (8), PRD (4), Cidadania (2) e Podemos (2).

O Jornal do Comércio preparou uma lista com os eleitos, seus respectivos partidos e o número de votos que os levaram à vitória nas urnas (veja abaixo), além dos municípios em que haverá segundo turno, com os nomes na disputa e quantos votos obtiveram no primeiro turno.

Confira abaixo a lista completa de municípios, com os prefeitos eleitos, partidos, e a votação:

Dados: Tribunal Superior Eleitoral

Municípios com segundo turno

Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) - 345.420 votos

Maria do Rosário (PT) - 182.553 votos

Canoas

Airton Souza (PL) - 51.472 votos

Jairo Jorge (PSD) - 43.442 votos

Caxias do Sul

Maurício Scalco (PL) - 89.260 votos

Adiló Didomenico (PSDB) - 64.537

Pelotas

Fernando Marroni (PT) - 68.443 votos

Marciano Perondi (PL) - 54.736

Santa Maria

Valdeci Oliveira (PT) -58.580 votos

Rodrigo Decimo (PSDB) - 37.295 votos

Municípios gaúchos que elegeram prefeitos em um único turno