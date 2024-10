Fernando Marroni será prefeito de Pelotas pela 2ª vez

Depois de 12 anos de governos tucanos em Pelotas, principal cidade da Região Sul do Estado, um petista irá governar o município, e com o apoio, no segundo turno, da atual prefeita Paula Mascarenhas (PSDB). É o deputado estadual Fernando Marroni (PT), que conquistou 87.737 votos válidos, 50,36% do total. Em segundo lugar, ficou Marciano Perondi (PL), com 86.474 votos válidos, 49,64% do total. As urnas foram totalizadas às 19h14min.

É a segunda vez que o engenheiro eletricista de 68 anos conquista a prefeitura de Pelotas, que governou de 2001 a 2005.

No primeiro turno, o candidato da situação, Fernando Estima (PSDB), tinha ficado em terceiro lugar, concorrendo junto à vice Michele Alsina (União). Nesse cenário, o diretório executivo tucano optou por manter a neutralidade, para que os filiados pudessem escolher quem apoiar. A consequência disso foi um "racha" entre as lideranças políticas do partido no município.

A prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas (PSDB) e o governador Eduardo Leite (PSDB) optaram em declarar um voto crítico no candidato Fernando Marroni (PT) e na vice Daniele Brizolara (PSOL). A coligação já possuía o PCdoB, o PV e o Rede no primeiro turno e, no segundo, conquistou o PSB, o MDB e o PDT.

Por outro lado, o deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) declarou apoio ao adversário de Marroni, Marciano Perondi (PL), que concorreu em uma chapa pura sem outras alianças junto à vice Adriane Rodrigues (PL). No segundo turno, a situação é diferente. Afinal, se uniram ao PL diversas siglas: Solidariedade, União Brasil, PP, Podemos e PSD.