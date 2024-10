Com vitórias em Caxias e Santa Maria, PSDB conquista 4 das 10 maiores prefeituras do RS

Com vitórias no segundo turno em Caxias do Sul e Santa Maria, o PSDB venceu em quatro das 10 maiores prefeituras do Rio Grande do Sul. No primeiro turno, os tucanos saíram vitoriosos em Viamão, nono maior colégio eleitoral do Estado que elegeu Rafael Bortoletti, e em Gravataí, sexto colégio eleitoral, que teve Luiz Ariano Zaffalon, conhecido como Zaffa, reeleito prefeito da cidade da Região Metropolitana.